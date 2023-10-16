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«Тула-Арена» примет церемонию закрытия Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Фото Алексея Пирязева

«Тула-Арена» примет церемонию закрытия Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Об этом сообщили в министерстве спорта Тульской области.

8 ноября в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» состоится торжественная церемония закрытия Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Соревнования проходят в течение 2023 года в 14 субъектах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Курганская, Московская, Тульская, Нижегородская, Саратовская области, а также Республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

Игры объединят порядка 4500 участников, которые выявят победителей в 22 видах спорта, включенных в программу Паралимпийских летних игр 2024 года.

Заключительные старты будут проведены в Тульской области с 24 октября по 8 ноября. На Республиканской учебно-тренировочной базе Министерства спорта РФ «Ока» состоятся соревнования по регби на колясках, баскетболу на колясках, настольному теннису и пауэрлифтингу.

8 ноября в «Тула-Арене» будет подведён общий зачет среди субъектов РФ и отмечены лучшие регионы.
 

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