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Авангард! В Выставочном зале открылась «Теометрия»
Фото Тульского музейного объединения

Авангард! В Выставочном зале открылась «Теометрия»

Туляки могут увидеть экспозицию из более чем 40 работ постмодерниста Евгения Бриммерга из частной коллекции.

Посетители Выставочного зала творчество современного московского автора, представителя постмодернизма Евгения Бриммерберга увидели впервые.

Экспозиция «Теометрия» включает более 40 работ из частного собрания коллекционера, почетного члена Российской академии художеств Александра Воронина.

Постмодернист Бриммерберг в своих картинах опирается на традиции ярких представителей авангардного направления прошлого века: Кандинского, Малевича, Матисса. Влияние на развитие его творчества также оказала музыка Моцарта и Вагнера, философия Гегеля, исторические труды Геродота, Плутарха, Тацита.

По словам первого заместителя генерального директора Тульского музейного объединения Марины Кузиной, в работах художника прослеживается интерес к форме, цвету и линии, присутствует смысловая, философская нагрузка.

Возрастная категория: 12+.
Выставка работает по 22 октября 2023 года.

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сегодня, в 13:39 +3
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