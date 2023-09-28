Кольца «Сатурна»: первая большая победа Сторожука в «Арсенале»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Кубковая игра между двумя тяжелыми выездными матчами – это, конечно, чемодан без ручки. И не выбросишь, и осилить ее одним и тем же составом невозможно.

Вроде и за проигрыш особо никто не упрекнет, но и ехать проигрывать при том, что на игре с полсотни тульских болельщиков, совсем не к лицу. Пришлось брать себя в руки.

Матч в Раменском, конечно, в первую очередь был интересен смотринами — кто там среди резервистов что из себя представляет. Очевидно же, что на поле должны были выйти те, у кого мало игровой практики в чемпионате.

Вышел, например, поддерживать игровой тонус Быковский. После двух желтых карточек в Астрахани ближайшую воскресную игру в чемпионате он пропускает и в Раменском честно отработал все девяносто отведенных ему минут.

Вышел Пантелеев, который в сезоне пока на большее, чем игрок подмены, не тянет. Он стоически исполнял почти все стандарты, подавал все угловые, даже если для этого приходилось бегать с фланга на фланг, дисциплинированно участвовал в коллективном отборе. Один из угловых удалось исполнить точно на голову Денисову, но хорошо сыграл вратарь хозяев. Денисов, кстати, в этой игре вышел с капитанской повязкой и провел хороший матч: где надо — подстраховывал, где надо — просто надежно выносил мяч подальше.

Вышел Суханов, который после травмы восстанавливает форму. По нынешним временам он уже почти ветеран команды — играл за Тулу еще в Премьер-лиге. Полный матч провел потерявший место в основном составе Ндука. Играющий то в чемпионате, то в Кубке Хабибов даже поучаствовал во втором забитом голе.

Героем же матча стал вратарь Дмитрий Герасимов. Его подвиги в концовке матча даже затмили два быстрых гола в исполнении Дмитрия Баркова. А уж, казалось бы, как можно обойти футболиста, забившего рекордно быстрый гол и вообще двумя своими мячами обеспечившего команде победу? Но когда ты с нескольких метров на последних минутах игры реагируешь на разящий удар, сохраняя команде победу, то можно все.

«Арсенал» кубковый играл примерно по тем же принципам, что и «Арсенал» основной. За тем исключением, конечно, что манеру в нападении Окоронкво сложно повторить. Так что атака строилась больше за счет перепасов на подступах к штрафной — с быстрыми перемещениями и коллективным прессингом. Это и привело к быстрому успеху. Пантелеев перехватил мяч, а Халназаров с фланга покатил его под завершающий удар Баркову.

Прошло всего-то одиннадцать секунд матча. Так состоялся самый быстрый в истории гол «Арсенала».

«Пока разница в уровне турниров делает разницу, именно поэтому они в ФНЛ, а мы ниже», — прокомментировал стартовый рывок «Арсенала» главный тренер хозяев Роман Широков. Иронично также заметив, что «Сатурн» опоздал на матч и вышел на игру через десять минут после его начала.

Прежний рекорд принадлежал Александру Кузьмичеву, который в 1996 году забил в Магнитогорске на 16-й секунде. К слову, Кузьмичев тогда сделал покер — забил четыре мяча в одной игре. Барков в итоге остановился на двух. Да, собственно, и ярких моментов забить еще у него больше не было.

Поскольку в Раменском играл клон основного «Арсенала», то и недостатки были примерно те же. При том тотальном превосходстве, что имелся до перерыва, ничего более забитых в самом начале голов «Арсенал» не наработал, хотя возможности имелись. И по той же привычной схеме в концовке матча соперник ожил и даже за шесть минут до конца сумел забить. А ведь в первом тайме все складывалось настолько благостно, что у дебютировавшего в кубке вратаря Дмитрия Герасимова работы практически не было. Со всеми угрозами, кроме момента с пропущенным мячом, Дмитрий Герасимов справился.

Показалось, что, быстро поведя в счете и уверенно практически весь матч контролируя ситуацию, игроки «Арсенала» начали слегка пижонить. То Хабибов выдумает экзотические передачи пяткой, то игрок обороны летит в подкат, от которого соперник легко уходит, и счет после этого становится 2:1. Если считать эту игру увеличительным стеклом с акцентом на основной состав, то примерно о том же сказал после матча Александр Сторожук: наша проблема в том, что, забивая два гола, успокаиваемся и сами себе устраиваем проблемы.

«Арсенал» в этом матче одержал первую большую победу под руководством нынешнего главного тренера — над скукой.

Так сразу и не вспомнишь, когда в последнее время тульская команда проводила кубковые матчи, да еще с соперником ниже рангом, с азартом, не перекатывая, боясь ошибиться, мяч. Может, что-то и не получалось, но то, что «Арсенал» все девяносто минут провел, не отбывая номер, это факт. Так что Сторожук совершил маленькое чудо — заставил «Арсенал» играть в футбол в том матче, который многие загодя считали проходным.

И еще об одном обстоятельстве. То, что человек, комментировавший его в трансляции, называл игроков «Сатурна» инопланетянами, это их проблемы. В конце концов, никто из нас, кроме киношников и сумасшедших уфологов, инопланетян не видел. Может, они действительно выглядят именно так — все сплошь в футболках «Сатурна», и тренер у них, то есть командир летающей тарелки, Роман Широков.

Но хочется, чтобы пресс-служба, кропотливо насчитавшая в этом году тульской команде сто лет истории, произвела еще одно расследование и объяснила нам всем, в каком именно году «Арсенал» мог иметь отношение к пушкам, с которыми нас все время склоняют. В этот вечер были ведь не только дежурные канониры, но и, то и дело, пушкари.

Герб клуба «Арсенал» стилизован под герб Тулы. Если кто забыл описание тульского герба, с удовольствием его напомним:

«В червлёном поле горизонтально положенный на двух серебряных шпажных клинках, лежащих наподобие Андреевского креста, концами вниз, серебряный ружейный ствол; вверху же и внизу по одному молоту золотому: все сие показывает примечания достойный и полезный оружейный завод, находящийся в сем городе».

Найдите со ста раз (по одному разу на каждый год истории, когда Тула в игре) в этом описании слово «пушка».

Если Тула к пушкам не имеет никакого отношения, то, может,

пора проявить уважение к истории своего города и как-то коллегам из других городов и всевозможным комментаторам разъяснить, что «Арсенал» — это оружейники. Если кому хочется пушек, то это не к нам.

«Леон Сатурн» Раменское — «Арсенал» — 1:2 (0:2).

27 сентября. Раменское. «Леон Арена».

Судьи Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), Максим Каюмов (Москва), Артем Полосков (Новосибирск).

Голы: Барков (1, 0:1), Барков (8, 0:2), Мичуренков (84, 1:2).

«Арсенал»: Герасимов, Суханов, Денисов, Нижегородов, Быковский, Ндука, Халназаров (Файзуллин, 88), Яковлев (Померко, 63), Пантелеев (Гребенщиков, 88), Хабибов (Павлов, 53), Барков (Туре, 63).

«Леон Сатурн»: Русанов, Мартынов, Сухарев, Ковалев, Закиров, Савиных, Карев, Бацуев (Сливин, 63), Гоманюк (Предеус, 54), Кнышев, Мелекесцев (Мичуренков, 63).

Предупреждены: Мичуренков (67), Карев (85), Азаренков (90, игрок запаса в команде «Леон Сатурн»), Сухарев (90), Файзуллин (90+5).