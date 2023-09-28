Незаконные подключения: туляки похитили газ на 2,8 млн рублей

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Все самовольные подключения выявлены у абонентов, ранее отключенных от сети газоснабжения из-за неисправного газового оборудования.

С начала года контролеры газового хозяйства «Газпром межрегионгаз Тула» проверили 221 567 газифицированных домовладений и выявили 92 незаконных подключения к газовым сетям. Общая сумма ущерба, причиненного поставщику газа, составила 2,8 млн рублей.

Все самовольные подключения выявлены у абонентов, ранее отключенных от сети газоснабжения из-за неисправного газового оборудования, отсутствия тяги в вентиляционных каналах или задолженности. По всем эпизодам в правоохранительные органы направлены заявления для привлечения к административной или уголовной ответственности в случае повторного самовольного подключения.

Для восстановления газоснабжения нарушителям придется возместить причиненный ущерб за самовольно потреблённый газ, а также оплатить услуги по отключению и подключению к газовой сети. Должникам также необходимо погасить задолженность в полном объеме.

— Незаконное подключение газового оборудования и самовольная врезка в газопровод создают угрозу жизни и здоровью граждан. Своевременное пресечение нарушений позволяет избежать негативных последствий, — заявил начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев.