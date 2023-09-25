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Президент хоккейного АКМ прокомментировал слухи о смене тренера
Фото пресс-службы АКМ

Президент хоккейного АКМ прокомментировал слухи о смене тренера

После поражения тульской команды в матче против «Зауралья» ряд СМИ написал, что клуб собирается сменить наставника.

Президент хоккейного клуба АКМ Александр Ковалев прокомментировал слухи о поиске нового главного тренера:

— В ряде СМИ после поражения АКМ в матче против «Зауралья» появилась информация о том, что клуб занимается поиском нового главного тренера. Как президент «Академии Михайлова» заявляю, что эта информация не соответствует действительности. Тренерский штаб во главе с Сергеем Решетниковым продолжит свою работу в команде. Более того, именно в сотрудничестве с Сергеем Борисовичем мы видим долгосрочную перспективу постройки боеспособного коллектива, который будет добиваться поставленных задач. Причем это касается всей клубной вертикали.

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