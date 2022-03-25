Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Динамо»

Фото из архива Myslo.

Стартовала продажа билетов на матч 25 тура Суперлиги по волейболу. 2 апреля наша «Тулица» на своей площадке примет московское «Динамо».

Игра состоится в 18.00 в спорткомплексе «Тула-Арена».

Билеты можно приобрести онлайн или в точках распространения: