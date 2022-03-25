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Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Динамо»
Фото из архива Myslo.

Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Динамо»

Игра состоится в спорткомплексе «Тула-Арена».

Стартовала продажа билетов на матч 25 тура Суперлиги по волейболу. 2 апреля наша «Тулица» на своей площадке примет московское «Динамо».

Игра состоится в 18.00 в спорткомплексе «Тула-Арена».

Билеты можно приобрести онлайн или в точках распространения:

  • в ТРЦ «Гостиный двор»,
  • в палатке «Тульские мероприятия» (напротив центрального входа в ГКЗ),
  • в день матча в кассе «Тула-Арены» с 14.00 до 18.00.
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