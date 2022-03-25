Фото из архива Myslo.
Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Динамо»
Игра состоится в спорткомплексе «Тула-Арена».
Стартовала продажа билетов на матч 25 тура Суперлиги по волейболу. 2 апреля наша «Тулица» на своей площадке примет московское «Динамо».
Игра состоится в 18.00 в спорткомплексе «Тула-Арена».
Билеты можно приобрести онлайн или в точках распространения:
- в ТРЦ «Гостиный двор»,
- в палатке «Тульские мероприятия» (напротив центрального входа в ГКЗ),
- в день матча в кассе «Тула-Арены» с 14.00 до 18.00.