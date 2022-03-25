Рейд ГИБДД: в Туле и области водителей ждут массовые проверки

Фото из архива Myslo.

В выходные дни сотрудники ГИБДД проведут в Тульской области рейд «Нетрезвый водитель». Автомобилистов ждут массовые проверки.



гибдд Мероприятия будут проводиться на территории Тулы, Новомосковска, Алексинского, Белёвского, Богородицкого, Венёвского, Донского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щёкинского, Ясногорского районов. Госавтоинспекция Тульской области обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите гражданскую позицию, не останьтесь равнодушными, позвоните и сообщите информацию о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.