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Рейд ГИБДД: в Туле и области водителей ждут массовые проверки
Фото из архива Myslo.

Рейд ГИБДД: в Туле и области водителей ждут массовые проверки

Инспекторы устроят облаву на пьяных автомобилистов.

В выходные дни сотрудники ГИБДД проведут в Тульской области рейд «Нетрезвый водитель». Автомобилистов ждут массовые проверки.
 
Мероприятия будут проводиться на территории Тулы, Новомосковска, Алексинского, Белёвского, Богородицкого, Венёвского, Донского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щёкинского, Ясногорского районов.
гибдд

Госавтоинспекция Тульской области обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите гражданскую позицию, не останьтесь равнодушными, позвоните и сообщите информацию о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.
 
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле: 32−95−07, 32−95−54.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38.
  • Мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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