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«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово»

«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово»

Это стало 18-й победой в этом сезоне.

19 марта в домашнем матче Суперлиги «Тулица» встретилась с командой «Заречье-Одинцово» из Московской области. Тульские волейболистки одержали победу со счётом 3:0.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков.

«Сегодня девушки показали высочайший класс, безоговорочно склонив чашу весов в нашу пользу. Спасибо всем, кто болеет за наших. Желаю «Тулице» только побед!», — сказал Алексей Дюмин.

Галерея
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 1
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 2
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 3
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 4
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 5
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 6
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 7
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 8
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 9
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 10
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 11
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 12
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 13
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 14
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 15
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 16
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 17
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 18
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 19
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 20
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 21
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 22
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 23
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 24
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 25
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 26
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 27
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 28
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 29
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 30
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 31
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 32
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 33
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 34
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 35
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 36
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 37
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 38
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 39
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 40
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 41
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 42
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 43
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 44
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 45
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 46
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 47
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 48
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 49
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 50
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 51
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 52
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 53
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 54
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 55
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 56
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 57
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 58
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 59
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 60
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 61
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 62
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 63
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 64
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 65
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 66
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 67
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 68
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 69
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 70
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 71
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 72
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 73
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 74
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 75
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 76
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 77
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 78
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 79
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 80
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 81
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 82
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 83
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 84
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 85
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 86
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 87
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 88
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 89
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 90
«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово», Фото: 91
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:17 +2
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