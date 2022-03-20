«Тулица» всухую разгромила «Заречье-Одинцово»

Это стало 18-й победой в этом сезоне.

19 марта в домашнем матче Суперлиги «Тулица» встретилась с командой «Заречье-Одинцово» из Московской области. Тульские волейболистки одержали победу со счётом 3:0.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков.

«Сегодня девушки показали высочайший класс, безоговорочно склонив чашу весов в нашу пользу. Спасибо всем, кто болеет за наших. Желаю «Тулице» только побед!», — сказал Алексей Дюмин.