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За сутки в Тульской области двое мужчин погибли на пожарах

За сутки в Тульской области двое мужчин погибли на пожарах

По предварительным данным, причинами возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении.

За минувшие сутки в Тульской области два человека погибли на пожарах.

Так, 19 марта в селе Иевлево Богородицкого района в частном доме произошел пожар, в ходе которого погиб проживавший в нем 64-летний мужчина.

В тот же день в Ефремове при пожаре, произошедшем в квартире жилого дома на Тульском шоссе, погиб 58-летний хозяин квартиры.

По указанным фактам в соответствующих территориальных следственных отделах следственного управления организовано проведение процессуальных проверок, в ходе которых будут установлены подробные обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причинами возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении. 

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:42 +1
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