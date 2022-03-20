За сутки в Тульской области двое мужчин погибли на пожарах

По предварительным данным, причинами возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении.

За минувшие сутки в Тульской области два человека погибли на пожарах.

Так, 19 марта в селе Иевлево Богородицкого района в частном доме произошел пожар, в ходе которого погиб проживавший в нем 64-летний мужчина.

В тот же день в Ефремове при пожаре, произошедшем в квартире жилого дома на Тульском шоссе, погиб 58-летний хозяин квартиры.

По указанным фактам в соответствующих территориальных следственных отделах следственного управления организовано проведение процессуальных проверок, в ходе которых будут установлены подробные обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причинами возгорания в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.