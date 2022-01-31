новости
новости
Регистрация
«Красные собаки. Охренеть!»: туляки удивились необычному окрасу животных

«Красные собаки. Охренеть!»: туляки удивились необычному окрасу животных

Автор видео опубликовала его в соцсетях.

29 января тулячка Олеся Шурыгина запечатлела на видео красных собак. Животные были замечены в Мясново на улице Полюсной.

Сделанную запись женщина опубликовала в соцсетях. Мнения комментаторов о причине яркой окраски животных разделились: кто-то мудро предполагает, что собаки извалялись в каком-то красителе, а кто-то считает, что они переели винегрета.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:10 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Туласобакивидеоокраска

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обновился антирекорд: в Тульской области за сутки 1444 случая ковида, 102 человека госпитализированы
Обновился антирекорд: в Тульской области за сутки 1444 случая ковида, 102 человека госпитализированы
На Олимпиаду в Пекин в составе сборной России поедут двое уроженцев Тульской области
На Олимпиаду в Пекин в составе сборной России поедут двое уроженцев Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.