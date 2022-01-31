«Красные собаки. Охренеть!»: туляки удивились необычному окрасу животных

Автор видео опубликовала его в соцсетях.

29 января тулячка Олеся Шурыгина запечатлела на видео красных собак. Животные были замечены в Мясново на улице Полюсной.

Сделанную запись женщина опубликовала в соцсетях. Мнения комментаторов о причине яркой окраски животных разделились: кто-то мудро предполагает, что собаки извалялись в каком-то красителе, а кто-то считает, что они переели винегрета.