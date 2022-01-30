150 единиц техники вывозят снег с тульских улиц

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 30 января, в Туле продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, общественных пространств, остановочных площадок и пешеходных переходов.

Как сообщает администрация города, ночью вывозом снега, подметанием, посыпкой противогололедными средствами занимались 123 единицы техники и 41 рабочий АО «Спецавтохозяйство».

Работы проводили в пер.Тимирязева, на ул. Агеева, Н. Руднева, Октябрьской, Пролетарской, Ложевой, Индустриальной, Осташова, Степанова, Овражной, Энергетиков, Володарского, Станиславского, в Еловом проезде, Кладбищенском переулке, проезде Энергетиков, пос. Озерный, Красноглазовском проезде, С. Щедрина, в Горельских проездах, Волоховских проездах, в частном секторе в районе улиц Кутузова и Вильямса, пос. Мясново, пос. Первомайский, пос. Восточный, пос. 1-й, 2-й Западный.

Днем в уборке Тулы задействовано более 200 человек и порядка 150 единиц техники АО «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы», привлеченной и наемной техники предприятий и организаций города.