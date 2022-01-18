Как передается «омикрон» и где проще всего им заразиться: семь вопросов о новом опасном штамме коронавируса
Разъясняют специалисты Роспотребнадзора.
1. Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих штаммов?
У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6−8 дней.
«Омикрон» передается в 7 раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».
Человек, заболевший «омикроном», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
2. Привитые и переболевшие защищены от штамма «омикрон»?
Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.
3. Где «омикрон» распространяется быстрее всего?
Особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.
4. Кто чаще всего оказывается в группе риска?
Пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.
«Омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.
5. Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать «омикрон»?
В окружающей среде, на поверхностях он уничтожается привычными дезинфицирующими средствами — промышленными и бытовыми.
6. Как передается «омикрон»?
Механизмы передачи такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.
7. Где проще всего заразиться «омикроном»?
Вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает. В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что важно соблюдать простые правила: мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.