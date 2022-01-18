новости
новости
Регистрация
Как передается «омикрон» и где проще всего им заразиться: семь вопросов о новом опасном штамме коронавируса

Как передается «омикрон» и где проще всего им заразиться: семь вопросов о новом опасном штамме коронавируса

Разъясняют специалисты Роспотребнадзора.

1. Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих штаммов?

У штамма «омикрон» инкубационный период значительно короче, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем 6−8 дней.

«Омикрон» передается в 7 раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».

Человек, заболевший «омикроном», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

2. Привитые и переболевшие защищены от штамма «омикрон»?

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

3. Где «омикрон» распространяется быстрее всего?

Особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

4. Кто чаще всего оказывается в группе риска?

Пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

«Омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

5. Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать «омикрон»?

В окружающей среде, на поверхностях он уничтожается привычными дезинфицирующими средствами — промышленными и бытовыми.

6. Как передается «омикрон»?

Механизмы передачи такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.

7. Где проще всего заразиться «омикроном»?

Вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает. В связи с этим Роспотребнадзор напоминает, что важно соблюдать простые правила: мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 239 случаев заболевания и 11 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 239 случаев заболевания и 11 смертей
сегодня, в 11:41, 7 875 -3
В Тульскую область снова прибудут военные медики
Жизнь Тулы и области
В Тульскую область снова прибудут военные медики
вчера, в 15:44, 26 2743 -6
Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области — резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ»
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области — резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ»
вчера, в 15:34, 27 2794 -4
Дистант и удаленка: в Тульской области готовят новый указ губернатора по противоковидным мерам
Жизнь Тулы и области
Дистант и удаленка: в Тульской области готовят новый указ губернатора по противоковидным мерам
вчера, в 15:26, 117 31176 -29
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:05 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Роспотребнадзоромикрон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с командой из чемпионата Венгрии
Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с командой из чемпионата Венгрии
Тульский «АКМ» победил в первом матче под руководством нового тренера
Тульский «АКМ» победил в первом матче под руководством нового тренера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.