Матч тульского «Арсенала» с «Кишвардой» завершился досрочно из-за травмы игрока

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Первый матч года закончился для туляков ничейным счётом – 2:2.

«Арсенал» находится на сборах в Турции. Там наши футболисты проведут серию контрольных матчей. Первым соперником тульского клуба стала венгерская «Кишварда». Туляки вышли на поле следующим составом: Антон Коченков, Игорь Смольников, Максим Беляев, Иван Новосельцев, Данил Степанов, Аяз Гулиев, Кингс Кангва, Горан Чаушич, Эванс Кангва, Сергей Ткачев, Евгений Марков.

Первую половину матча туляки отыграли с уверенным преимуществом – было несколько голевых моментов, а на 26-й минуте Игорь Смольников открыл счёт, отправив мяч в ворота венгров – 1:0. Спустя три минуты «Кишварда» сравняла счёт – отличился Василь Химич. Первый тайм завершился ничьей – 1:1.

После перерыва Миодраг Божович поменял игровой состав: на поле вышли Левашов, Хабибов, Кайнов, Бьёрнстрём, Костадинов, Пантелеев, Панченко, Аджоев, Кротов, Луценко и Сидоренко.

На 69-й минуте Химич снова «нахимичил» – после подачи углового он отправил мяч точно в ворота «Арсенала». Спустя пять минут в ворота «Кишварды» за игру рукой был назначен пенальти. Кирилл Сидоренко был точен – 2:2.

На 78-й минуте Михаил Левашов спас свои ворота, накрыв мяч в ближнем углу. В то же время у ворот «Кишварды» произошло столкновение, одному из игроков венгерской команды потребовалась помощь медиков. На 81-й минуте арбитр принял решение о досрочном завершении матча. Результат – ничья, 2:2.