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Тульская Госавтоинспекция наказала автохама на маршрутке
Кадр из видео

Тульская Госавтоинспекция наказала автохама на маршрутке

Водитель получил штраф за выезд на встречную полосу.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя микроавтобуса, обслуживающего маршрут № 42. Ранее в нашей рубрике «Накажи автохама» была опубликована видеозапись, сделанная на пересечении улиц М. Горького и Дульной в Туле.

На записи видно, как водитель маршрутки (предположительно, № 162) остановился на запрещающий сигнал светофора и решил высадить пассажиров. В то же время водитель другой маршрутки (№ 42) выехал на встречную полосу, чуть не столкнувшись с автором видео. Нарушителю выписали штраф на 5000 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7(962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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