В Пролетарском районе Тулы 48 домов остались без света

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В Пролетарском районе в нескольких десятках домов отключено электричество. Как сообщили в редакцию Myslo, в зону отключения попали улицы Кутузова, Шухова, Дементьева и ряд других.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали, что без света остались 48 домов. Причина — аварийная ситуация на подстанции. Специалисты уже работают над её устранением. В ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено.

UPD. Публикация дополнена в 18.25. Подача электроэнергии восстановлена.