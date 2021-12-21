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Юные тульские футболистки завоевали бронзовые медали на межрегиональном турнире

Юные тульские футболистки завоевали бронзовые медали на межрегиональном турнире

Самым младшим игроком, который отметился голом, стала наша шестилетняя Ира Простянкина.

В Орловской области состоялся открытый Кубок Мценска по мини-футболу среди команд девочек 2012−2013 г. р. В соревнованиях приняли участие
наши футболистки из ЖФК «Тула».
 
 
По итогам турнира тулячки завоевали бронзовые медали. Организаторы отметили шестилетнюю Ирину Простянкину как самого младшего игрока турнира, который отметился голом. А Екатерина Овсянкина стала лучшим игроком команды.
 
 
 
Первое место заняла команда из Брянска, а второе — девчонки из Калужской области.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:14 0
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