Юные тульские футболистки завоевали бронзовые медали на межрегиональном турнире

Самым младшим игроком, который отметился голом, стала наша шестилетняя Ира Простянкина.

В Орловской области состоялся открытый Кубок Мценска по мини-футболу среди команд девочек 2012−2013 г. р. В соревнованиях приняли участие

наши футболистки из ЖФК «Тула».

По итогам турнира тулячки завоевали бронзовые медали. Организаторы отметили шестилетнюю Ирину Простянкину как самого младшего игрока турнира, который отметился голом. А Екатерина Овсянкина стала лучшим игроком команды.

Первое место заняла команда из Брянска, а второе — девчонки из Калужской области.