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Александр Карелин: «В Туле много спортивных арен, но олимпийские медали сразу не появятся»

Александр Карелин: «В Туле много спортивных арен, но олимпийские медали сразу не появятся»

В спорткомплексе «Тула-Арена» стартовали Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе.

10−12 декабря в Туле проходят Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей 2005−2006 г. р. на призы Олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова. Турнир организован министерством спорта Тульской области и региональной общественной организацией «Федерация спортивной борьбы Тульской области».

На торжественное открытие соревнований приехало девять Олимпийских чемпионов и шесть Героев России, в том числе трехкратные Олимпийские чемпионы Александр Карелин и Артур Таймазов, депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов, референт управления Президента РФ по общественным проектам, Герой России Алексей Романов, Герой России Вячеслав Бочаров (уроженец Донского, участник освобождения заложников в Беслане), Герой России, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Владимир Селиверстов и др.

Приветственное слово губернатора Тульской области Алексея Дюмина участникам и гостям соревнований передал Валерий Шерин, первый зам. губернатора, председатель правительства Тульской области:

- Этот дворец спорта, в котором нам не стыдно принимать такие представительные соревнования, построен всего за два года по поручению главы региона Алексея Дюмина и под его личным контролем. Здесь занимаются спортом более 500 воспитанников спортшкол. А сегодня мы принимаем 260 юношей 2005−2006 г. р. из 29 регионов России, в том числе 18 спортсменов из Тульской области. Желаю борцам побед и поменьше травм, а всем болельщикам — отличного настроения и удовольствия от спортивного праздника!

Александр Карелин, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, Герой России поблагодарил губернатора Тульской области и Федерацию спортивной борьбы:

- Начну со слов благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину — сегодня всероссийский турнир проходит в замечательном спортивном дворце. Спасибо федерации за то, что турнир живет и развивается, а Тульская область имеет возможность гордиться новыми достижениями в спорте.

Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, поблагодарил Шамиля Хисамутдинова за вклад в развитие отечественного спорта и за воспитание сотен спортсменов.

Владимир Шаманов, генерал-полковник Вооружённых сил РФ, депутат Госдумы, Герой России, напомнил всем, чьим именем назван турнир. Кстати, сам Владимир Шаманов — мастер спорта по классической борьбе.

- Шамиль Хисамутдинов — настоящая легенда тульского спорта. Служил в ВДВ, в 21 год узловской паренек стал олимпийским чемпионом Мюнхена (1972 г). В 26 — главным тренером сборной СССР по греко-римской борьбе!

Кстати, в декабре 2016 года в Узловой был торжественно открыт «Центр борьбы имени Шамиля Хисамутдинова».

После открытия соревнований гости турнира осмотрели тренировочные залы «Тула-Арены».

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- Тульская область — родина многих выдающихся спортсменов. Шамиль Хисамутдинов — один из ярких представителей нашего спортивного сообщества. И проводить соревнования его имени для нас почетно и ответственно, — сказал Валерий Шерин.

По словам председателя правительства региона, любые соревнования — это не только совершенствование спортивных навыков, это еще и тренировка психологии. Чем больше соревнований, тем проще спортсменам потом выходить на крупные турниры, в том числе Олимпиады и чемпионаты мира.

- На таких соревнованиях происходит эмоциональная закалка спортсменов. Софиты, звук, зрители — все это горнило для участников соревнований, — считает Александр Карелин. — Сейчас у молодежи появилось много возможностей заниматься спортом. «Тула-Арена», спортивные залы в малых городах, молодые тренеры… Спорт высших достижений развивается. Правда, увы, одновременно с появлением спортивных арен автоматически олимпийские медали не появляются. Я уже видел спортсменов в отборочных схватках и могу сказать — зрителей ждут интересные эмоциональные поединки. Что касается тульских ребят, команда большая, отличный тренерский состав, а особенно активные — из Узловой, родины Шамиля Хисамутдинова!

Перед поединками мы побеседовали с ребятами из сборной региона.

15-летний Кирилл Терехов (на фото в центре) занимается борьбой 4 года:

- Я пробовал многие виды спорта -играл в футбол, баскетбол, но выбрал греко-римскую борьбу. Это очень красивый вид спорта. Здесь самое главное — настроиться на победу и победить. Я уже участвовал в схватках, но, увы, проиграл. Мне попался соперник из нашей же тульской спортшколы. Буду разбираться, в чем я ошибся. Вообще, у нас очень дружная команда, даже если мы на спортивном ковре противники. Мы поддерживаем друг друга во всем.

По словам Кирилла, на соревнованиях за него болеют родители, девушки пока нет — как в старой песне, «первым делом самолеты, ну, а девушки потом». А еще круто, что на открытие приехали такие легенды как Александр Карелин и Шамиль Хисамутдинов.

- Я раньше у Шамиля Шамшатдиновича тренировался. Это было круто!

Восьмиклассник Владислав Кардаш (на фото справа) тоже занимается греко-римской борьбой 4 года. До этого занимался тхэквандо, но переехав из другого города в Тулу, сменил и вид спорта. И не жалеет:

- Понравился этот вид спорта — борьба на руках очень красивая. Сегодня на наш турнир приехали два Олимпийских чемпиона по греко-римской борьбе. Я тоже ставлю себе такую цель — стать Олимпийским чемпионом. Пока я только чемпион Тульской области. Но у меня все еще впереди! Главное — настроиться на схватку, выкинуть из головы все мысли, кроме победы. В следующем году я планирую стать кандидатом в мастера спорта.

Восьмиклассник Грач Масакян тоже мечтает стать Олимпийским чемпионом, но пока ближайшая цель — стать чемпионом ЦФО:

- Меня на борьбу друг привел, я занимаюсь уже 3,5 года. Четыре-пять раз в неделю по два часа. Нормальная такая нагрузка — проводим схватки, качаем мышцы. Старший брат тоже борец, правда, занимается вольной борьбой. А младший еще маленький, но, когда подрастет, я его тоже в секцию приведу, как друг — меня. Потому что борьба — это супер!

Поединки действительно были захватывающими.

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Посетить мероприятие зрители могут при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Пригласительный билет можно получить в кассе МСК «Тула-Арена» бесплатно с 9.30.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 00:36 −7
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