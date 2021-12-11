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В Скуратово 22-летний парень ограбил супермаркет

В Скуратово 22-летний парень ограбил супермаркет

Ранее судимый молодой человек задержан и признался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратился менеджер по безопасности одного из сетевых супермаркетов. Мужчина сообщил, что накануне днём в торговом зале неизвестный мужчина открыто похитил спиртное и продукты.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что установить личность злоумышленника полицейским помогли камеры видеонаблюдения – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 22-летний житель г. Болохово Киреевского района.

Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Он дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 22:22 0
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