В Скуратово 22-летний парень ограбил супермаркет

Ранее судимый молодой человек задержан и признался в содеянном.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратился менеджер по безопасности одного из сетевых супермаркетов. Мужчина сообщил, что накануне днём в торговом зале неизвестный мужчина открыто похитил спиртное и продукты.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что установить личность злоумышленника полицейским помогли камеры видеонаблюдения – им оказался нигде не работающий и ранее судимый 22-летний житель г. Болохово Киреевского района.

Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Он дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.