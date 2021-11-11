Тульский тяжелоатлет взял бронзу на Первенстве России

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Соревнования состоялись в Грозном, куда приехали более 500 спортсменов.

В Первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет из 76 регионов России.

Воспитанник тульской спортшколы «Восток» Петр Федотов стал бронзовым призером в весовой категории 96 килограммов. В упражнении «Рывок» Петр взял все 136 килограммов и стал вторым.

В упражнении «Толчок» спортсмену покорился вес 165 килограммов. Туляк завершил свое выступление с суммой двоеборья в 301 килограмм. Тренируют Петра Сергей Федотов, Алексей Песков и Юрий Губарев.