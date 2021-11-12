Фото очевидца происшествия
На ул. Киреевской в Туле загорелся частный дом: внутри может быть человек
На месте происшествия работают пожарные расчеты.
Утром 12 ноября на ул. Киреевской в пос. Скуратово загорелся частный дом. Первые сообщения о происшествии начали поступать в МЧС около 8 часов. На адрес сразу же направили пожарные расчеты. К моменту их прибытия постройка полыхала открытым пламенем.
На момент публикации новости на месте происшествия работали несколько расчетов огнеборцев и сотрудники ГИБДД. Последние обеспечивали безопасность водителей, так как дымом от пожара заволокло дорогу.
По предварительной информации, в доме может быть человек. Проверить это пока нельзя, так как в дом невозможно войти из-за огня.
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