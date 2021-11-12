На ул. Киреевской в Туле загорелся частный дом: внутри может быть человек

Фото очевидца происшествия

Утром 12 ноября на ул. Киреевской в пос. Скуратово загорелся частный дом. Первые сообщения о происшествии начали поступать в МЧС около 8 часов. На адрес сразу же направили пожарные расчеты. К моменту их прибытия постройка полыхала открытым пламенем.

На момент публикации новости на месте происшествия работали несколько расчетов огнеборцев и сотрудники ГИБДД. Последние обеспечивали безопасность водителей, так как дымом от пожара заволокло дорогу.

По предварительной информации, в доме может быть человек. Проверить это пока нельзя, так как в дом невозможно войти из-за огня.