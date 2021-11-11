Тульская Госавтоинспекция оштрафовала автохама на Ford Focus

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Сотрудники ОБ ДПС УГИБДД по Тульской области привлекли к административной ответственности очередного героя нашей спецрубрики «Накажи автохама».

В понедельник, 1 ноября, на автодороге Тула — Белев водитель Ford Focus совершил обгон через сплошную, на пешеходном переходе и в зоне действия запрещающего знака.

По информации группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, нарушителю назначен штраф на сумму 5000 рублей.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.