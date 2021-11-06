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Тульский «Арсенал» в большинстве не смог обыграть «Уфу» – 0:0

Тульский «Арсенал» в большинстве не смог обыграть «Уфу» – 0:0

Текстовая трансляция матча от Myslo.

Финальный свисток. 0:0. Впереди — двухнедельная пауза на матчи сборных. Следующий матч «Арсенал» проведет на выезде против московского «Динамо». Игра 15-го тура состоится 21 ноября в 16.30.

90+5' Прессингует «Уфа» — три угловых подряд разыграли уфимцы, но очень неудачно.

90+4' Теперь опасно у ворот «Арсенала»: Камилов разобрался с защитниками тульской команды, Смольников успел выбить мяч на угловой.

90+2' Смольников! Замкнул передачу Бьёрнстрёма с углового флажка, но Беленов отлично среагировал на удар.

90' Компенсированное время — пять минут.

88' Оружейники почему-то пока так и не смогли воспользоваться численным преимуществом.

86' Продолжаются замены в матче: у «Арсенала» Луценко уходит, выходит Марков, у «Уфы» Мрзляка сменил Голубев.

84' Гулиев и Давиташвили по очереди пробили по воротам Беленова. Неточно.

83' Божович поменял Сергея Ткачева на Артема Суханова.

79' У «Уфы» Саплинов заменил Агаларова.

78' Мяч в центре поля почти и не задерживается — обе команды несутся вперед, надеясь забить хотя бы один гол.

75' Замена у «Арсенала»: Зурико Давиташвили меняет Эванса Кангву.

73' Штрафной для гостей: Йокич закинул в штрафную, Ботака головой отправил мяч мимо ворот.

68' Замена у «Уфы»: Камилов заменил Кротова.

62' Арсенальцы не реализовали такой момент! Смольников ворвался в штрафную, отправил пас в центр на Кингса, но Кангву заблокировал Ботака. Буквально подстелился под удар и врезался коленом в штангу. Очень болезненный удар.

60' Журавлев выбил мяч после подачи Смольникова в штрафную.

57' Эванс простреливал по центру — Беленов мяч забрал.

55' Гулиев «подарил» мяч Йокичу, тот не растерялся и отдал пас Агаларову. Нападающий «Уфы» не успел за передачей.

53' На стадионе звучит «Вперед за Тулу!». Болельщики, как обычно, громко поддерживают свою команду.

52' Ткачев целился в дальний угол — мяч пролетел мимо ворот.

49' Главный тренер Уфы Алексей Стукалов получил желтую — за излишние эмоции.

47' Угловой для оружейников — Кингс забросил в штрафную, уфимец Журавлев выбил мяч подальше от ворот.

46' Второй тайм.

Двойная замена у «Арсенала»: Гулиев и Бьёрнстрём меняют Камболова и Хлусевича соответственно.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

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«Арсенал» – «Уфа», Фото: 1
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«Арсенал» – «Уфа», Фото: 3
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«Арсенал» – «Уфа», Фото: 6
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«Арсенал» – «Уфа», Фото: 8
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 9
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Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+1' Предупреждение Радаковичу за грубую игру.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

43' Луценко выбил мяч из-под ног вратаря Беленова, но «круглый» укатился слишком далеко — Евгений не смог его догнать, да и никого из партнеров рядом не оказалось.

40' Оружейники разыграли два угловых подряд, ничего опасного не получилось.

39' Уфимцы создают очередной момент у ворот туляков. Такое ощущение, что именно туляки играют в меньшинстве.

37' Арсенальцы не успели вернуться в оборону, за что едва не поплатились. К счастью для нас, Касинтура пробил выше ворот.

37' Владение мячом на данный момент — 61% на 39% в пользу «Арсенала».

36' Желтая карточка Ткачеву — сбил с ног Журавлева.

33' Кингс пробил с разворота — попал в защитников «Уфы».

30' Опасный момент для «Арсенала»! Но Луценко слишком долго обрабатывал мяч, в итоге решил отдать пас Хлусевичу, тот пробил — выше ворот.

28' «Арсенал» как будто расслабился. За несколько минут туляки позволили уфимцам трижды подойти к воротам.

26' Снова у оружейников ошибка в обороне, которая едва не привела к голу. Новосельцев успел накрыть Кротова, который готовился нанести удар.

19' Арсенальцы получили численное преимущество. Смогут ли воспользоваться этим? Посмотрим.

18' Удаление! Фищенко ногой влетел в Луценко, за что и получил второй «горчичник». «Уфа» остается в меньшинстве.

17' Смольников попытался перевести мяч на противоположный фланг на Эванса, подача вышла неточной.

16' Камболов получил желтую за фол против Фищенко.

13' Снова в атаке арсенальцы — эпизод закончился неточным прострелом Камболова.

10' Опасно у ворот «Арсенала»: Радакович ошибся в обороне, мяч перехватили уфимцы, ворвались в штрафную и прострелили. Удар Мрзляка в последний момент заблокировал Новосельцев. Если бы не Иван, счет в матче мог бы быть открыт.

9' Кингс! Получил пас с фланга от Хлусевича и пробил головой по воротам. Вратарь на месте.

4' С замбицем всё в порядке. Вернулся на поле после того, как медики оказали ему помощь.

3' Эванс на газоне после столкновения с соперником. Судья не сразу остановил игру.

2' В первой же атаке уфимцы прорвались к воротам, пробил Урунов — прямо в руки Коченкову.

1' Игра только началась, а арбитру уже пришлось показывать желтую карточку. Это Фищенко грубо сыграл против Хлусевича.

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»! Не подведи!

0' Перед матчем Кингс Кангва получил приз как автор лучшего гола октября — мяч он забил в ворота «Зенита». Помните, тот гол-красавец?

0' Главный арбитр — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

0' Составы на матч:

Кстати, за «Уфу» играет лучший бомбардир нынешнего чемпионата РПЛ — это Гамид Агаларов. На его счету уже 11 голов.

 

0' «Арсенал» уже на стадионе. Фоторепортаж — от пресс-службы тульского клуба:

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«Арсенал» – «Уфа», Фото: 1
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 2
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 3
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 4
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 5
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 6
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 7
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 8
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 9
«Арсенал» – «Уфа», Фото: 10
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0' Статистика на стороне «Уфы» — команда из Башкирии шесть раз побеждала «Арсенал», четыре победы на счету оружейников. Дважды была зафиксирована ничья.

0' «Уфа» и «Арсенал» — соседи по турнирной таблице. Команды находятся на 13-м и 14-м местах соответственно.

В предыдущем туре уфимцы минимально обыграли «Ахмат», а туляки уступили «Сочи» со счетом 1:2. Кстати, гости не проигрывают три матча подряд.

0' Прошлый домашний матч из-за коронавируса прошел при пустых трибунах. Болельщиков очень не хватало команде! А сегодняшняя игра состоится при зрителях — разрешил Роспотребнадзор. Есть нюанс — матч на стадионе смогут посмотреть только вакцинированные от ковида.

0' Добрый день, друзья! Матч 14-го тура РПЛ «Арсенал» проводит в Туле. Наш соперник — «Уфа». Начало встречи — в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo, давайте вместе болеть за оружейников!

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