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«Чувства и разум»: в Тульском музее изобразительных искусств открылась новая выставка

«Чувства и разум»: в Тульском музее изобразительных искусств открылась новая выставка

Она организована в рамках национального проекта «Культура».

22 октября в Тульском музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие выставки русской портретной живописи 18−19 веков «Чувства и разум». 12 работ знаменитых художников в рамках национального проекта «Культура» предоставлены Ивановским художественным музеем.

За текущий год это уже третья выставка в Тульском музее изобразительных искусств, организованная в рамках национального проекта «Культура».

В залах ТМИИ гостили полотна художников-передвижников из Калужского музея изобразительных искусств и Вологодской картинной галереи.

Заместитель министра, директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова напомнила, что после завершения строительства фондохранилища широкой публике будут представлены шедевры, хранящиеся в запасниках Тульского музея изобразительных искусств.

- Работы, которые приезжали к нам из других музеев, активно посещаются туляками и гостями города, — подчеркнула первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Тульское музейное объединение» Марина Кузина. - Это большая честь.

После торжественной части Марина Николаевна и заведующая отделом западноевропейского и русского искусства Елена Оленич провели экскурсию по выставке.

Экспозиция включает произведения таких выдающихся авторов, как Карл Брюллов, Василий Тропинин, Николай Ге, Григорий Михайлов и других мастеров. Среди портретов привлекают внимание две работы Василия Тропинина — «Мальчик со щеглёнком» и «Мальчик с мёртвым щеглёнком».

Художник многократно создавал детские портреты, в которых идеализировал традицию выпускания птиц на волю на Благовещение. Моделью для первой работы послужил ученик Академии художеств. Вторая же стала повторением сгоревшей картины «Мальчик, тоскующий по умершей птичке».

Нацпроект «Культура» предполагает проведение обменных выставок. И сегодня же открылась выставка из фондов Тульского музея изобразительных искусств, представляющая западноевропейскую живопись. Ивановцы ознакомятся с разножанровой живописью (пейзаж, натюрморт, аллегория) Вильгельма Дитриха, Николаса Берхема, Доменико Корви и других мастеров кисти 18 века.

Выставка продлится до 28 ноября.

 

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 19:25 +1
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Тульский музей изобразительных искусств
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