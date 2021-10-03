Фото из архива Myslo.
4 октября в центре Тулы запретят парковку и стоянку
Ограничения действуют с ночи и до 16.00.
Сегодня, 4 октября, в центре Тулы будут ограничены парковка и стоянка машин. По информации Управления по транспорту и дорожному хозяйству, это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения официального мероприятия.
Будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
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