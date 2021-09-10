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Как получить билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА: 10 самых важных вопросов

Как получить билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА: 10 самых важных вопросов

Тульский клуб опубликовал подробную инструкцию по покупке билетов и проходу на игру 7-го тура чемпионата России.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 12 сентября в 14.00 на Центральном стадионе.

Где купить билет?

Билеты можно приобрести ТОЛЬКО в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Онлайн-продажи билетов на этот матч нет. Остерегайтесь мошенников и не покупайте билеты на сторонних сайтах. Количество билетов в одни руки — не более 3-х.

Для покупки билета в кассе НЕ НУЖЕН qr-код и сертификат о вакцинации.

Время работы касс стадиона: до 11 сентября включительно с 13.00 до 19.00.

Нужен ли для прохода на стадион qr-код или сертификат о вакцинации для владельцев абонементов?

Нет. Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» — ЦСКА без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Согласно Правилам приобретения и использования абонементов и Правилам поведения зрителей на матчах ПФК «Арсенал», при предъявлении абонемента у вас могут попросить удостоверение личности.

Как купить билеты на гостевую трибуну?

Гостевая квота на этот матч составит 300 билетов. Она будет передана в столичный клуб. В день матча, 12 сентября, гостевая касса Центрального стадиона работать не будет.

Как болельщики до 18 лет могут посетить матч «Арсенал» — ЦСКА?

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).

Могу ли я попасть на трибуну с QR-кодом, полученным после ПЦР-тестирования?

Нет, проход по билетам предназначен только для вакцинированных не ранее года назад и переболевших в последние полгода зрителей.

Подходит ли справка о наличии антител?

Нет, необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. На нем должны быть соответствующая надпись, ФИО, номер паспорта и QR-код.

Как быть тем, у кого нет смартфона или возможности воспользоваться интернетом?

Необходимо обратиться в МФЦ. Сотрудник поможет вам распечатать QR-код из вашего личного кабинета на портале госуслуг.

Что необходимо иметь, кроме билета, для доступа на трибуны?

Необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего. В нем обязательно должно быть полностью написано ваше ФИО, указаны номер и серия паспорта, дата рождения. К сертификату прилагается удостоверение личности.

Для комфортного прохождения процедуры досмотра болельщиков просят скачать и распечатать сертификаты с qr-кодами и заблаговременно прибыть на стадион.

Как получить сертификат о вакцинации?

1. На портале госуслуг. Для этого авторизуйтесь под своей учетной записью (ЕСИА). В верхнем меню откройте вкладку «Услуги».

Выберите вкладку «Мое здоровье»:

Затем нажмите «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19»:

Найдите раздел «Сертификат вакцинации от COVID-19» и нажмите «Посмотреть»:

Также можете перейти по прямой ссылке на сертификат, который откроется после авторизации на портале «Госуслуги».

Скачайте и распечатайте сертификат. Это можно сделать, нажав на кнопку «Скачать сертификат в формате PDF»:

 

2. Также сертификат можно получить в поликлинике. Для этого обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата.

Как получить сертификат переболевшего?

Если вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и у вас есть соответствующая запись в ЕМИАС, вы можете получить QR-код:

  • на портале госуслуг РФ. Для этого авторизуйтесь под своей учетной записью (ЕСИА), перейдите в раздел услуги в верхнем меню, затем выберете вкладку «Мое здоровье», следом «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19», найдите раздел «Сведения о перенесенном заболевании» и нажмите «Посмотреть»,
  • также можете перейти по прямой ссылке на сертификат, который откроется после авторизации на портале «Госуслуги»,
  • в поликлинике — обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата.

Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить сертификат о перенесенной болезни.

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