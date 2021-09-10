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Убила сына, который отказывался изменить жизнь: новомосковской пенсионерке огласили приговор
Фото: архив Myslo.

Убила сына, который отказывался изменить жизнь: новомосковской пенсионерке огласили приговор

Женщина отправится в колонию общего режима.

В Новомосковске 64-летняя местная жительница Татьяна А. признана виновной в убийстве.

Судом установлено, что 11 мая пенсионерка распивала алкоголь вместе с одним из своих сыновей. Женщина в который раз попыталась достучаться до сердца безработного 46-летнего мужчины: просила его найти работу и перестать жить за ее счет. Ранее судимый за кражу потерпевший категорически отказывался от ее предложений, и тогда обвиняемая, разозлившись, несколько раз ударила его кухонным ножом. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:51 0
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