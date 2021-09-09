Туляков приглашают на спектакль «Отдам мужа в хорошие руки»
28 ноября в Городском концертном зале покажут искрометную комедию «Отдам мужа в хорошие руки». Начало в 17.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису. Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее, с этого она только началась…
Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи и показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.
Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актеры, занятые в этом спектакле. Но сначала нужно вообразить себе эту любовь, а затем – в нее поверить...
В ролях:
- Яна Поплавская/Татьяна Абрамова;
- Вячеслав Невинный-мл.;
- Вадим Колганов/Андрей Носков;
- Александр Пашков;
- Ирина Лачина;
- Александр Бобров;
- Ася Калинина.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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