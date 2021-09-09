В Туле появилась женская молодежная команда «Арсенал»

Вопрос о формировании в структуре академии женской команды был поднят в начале года.

8 августа на малом поле стадиона академии ПФК «Арсенал» состоялся первый просмотр девушек 2007−2009 годов рождения.

Участие в нем приняли более тридцати кандидаток со всего региона. По итогам просмотра 14 девушек в возрасте от 11 до 14 лет зачислены в ЦПЮФ. На начальном этапе за их подготовку будут отвечать старший тренер академии Алексей Соловьев и тренер Антон Родионов.

Юные футболистки получили экипировку и приступили к работе. Тренировки проходят три раза в неделю и длятся полтора часа. По словам тренеров, сейчас главная задача девушек – привыкнуть к нагрузкам и тем требованиям, которые к ним предъявляются.

Отметим, что 2 октября на поле стадиона академии пройдут дополнительные отборы юношей в команды 2005-2012 годов рождения и девушек 2007-2009 годов рождения.