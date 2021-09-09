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Безработный туляк хотел купить машину и лишился 8 млн рублей наличными
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay.

Безработный туляк хотел купить машину и лишился 8 млн рублей наличными

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как стало известно Myslo, накануне в тульскую полицию обратился мужчина, заявивший о краже 8 млн рублей. По словам потерпевшего, он хотел приобрести автомобиль и через знакомых вышел на человека, готового оказать услуги посредника.
 
Встречу назначили в одном из кафе на ул. Демидовская Плотина. Покупатель утверждает, что пришел туда с сумкой, в которой было 8 млн рублей наличными. Посредник пропал вместе с деньгами и перестал выходить на связь, после чего потерпевший и обратился в правоохранительные органы.
 

«В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:30 +8
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