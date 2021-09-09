Безработный туляк хотел купить машину и лишился 8 млн рублей наличными

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Как стало известно Myslo, накануне в тульскую полицию обратился мужчина, заявивший о краже 8 млн рублей. По словам потерпевшего, он хотел приобрести автомобиль и через знакомых вышел на человека, готового оказать услуги посредника.

Встречу назначили в одном из кафе на ул. Демидовская Плотина. Покупатель утверждает, что пришел туда с сумкой, в которой было 8 млн рублей наличными. Посредник пропал вместе с деньгами и перестал выходить на связь, после чего потерпевший и обратился в правоохранительные органы.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.