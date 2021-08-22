«Арсенал» – «Спартак»: закономерная ничья

Текст Сергея Малютина.

Команды впервые сыграли вничью, Хлусевич спас туляков от поражения, а Гулиев впервые с 2019 года вышел в стартовом составе – репортаж с огненного матча в Туле.

Любой приезд «Спартака» в Тулу — это всегда большое испытание для клуба и органов правопорядка. И дело тут не в самой команде, а в болельщиках, которые, как правило, устраивают беспорядки в городе, громят стадион и буквально плюют на все правила. Однако на сей раз ограничения по посещаемости в 1000 человек и проверка абонементов на входных группах стали серьезной преградой для «красно-белых». Среди них все же нашлись сообразительные ребята, которые увидели игру вживую. Как нам стало известно, еще перед началом сезона порядка 50 фанатов «Спартака» купили арсенальские абонементы и тем самым обеспечили себе поездку на эту игру. Что касается поведения болельщиков на трибунах, этот матч можно назвать самым спокойным за всю историю встреч этих команд.

«Арсенал» и «Спартак» подошли к этой встрече с одинаковым настроением. Оба клуба явно недовольны своей игрой и недобрали очков на старте чемпионата. Туляки в этом сезоне до сих пор не провели ни одного полноценного матча. У них то тайм, то полчаса. Провал в «Краснодаре» яркое тому доказательство. Футболисты «Арсенала» только после перерыва нашли в себе силы изменить ход игры и попытались хоть как-то навязать борьбу краснодарцам, но очков это не принесло.

Что касается «Спартака», то команда с треском провалила квалификацию Лиги чемпионов, а в последнем туре вымучила победу над «Уралом». Причем, самое удивительное, имея в наличии таких игроков как Зобнин, Ларссон, Бакаев и Мирзов, в игре москвичей практически нет креатива, лишь бесконечные забросы в штрафную.

Из-за травм у «Арсенала» за пределами заявки на матч остались сразу четыре игрока. Левашов и Эванс получили повреждения еще две недели назад, а вот Луценко и Давиташвили «сломались» в краснодарском поединке. В итоге Дмитрий Парфенов пошел на интересный ход. Во-первых, выставил на «Спартак» состав со схемой в 4 защитника, что добавило нашей обороне мобильности. Во-вторых, поменял местами Хлусевича и Ткачева. Таким образом Даниил играл не против солидного Айртона, а против вполне проходимого Рассказова. В-третьих, с первых минут выпустил Гулиева, который как раз и наладил игру в центре поля.

Полузащитник Арсенала Аяз Гулиев подметил, что первый тайм получился очень сумбурным и с минимальным количеством моментов. Борьба на каждом участке, многочисленные подходы к воротам, фолы, желтые карточки — вот из чего состояла первая половина. Однако супермомент в первой половине встречи все же был. На 36-й минуте Хлусевич мягко навесил к дальней штанге, Ткачёв пробил головой — Максименко отбил в падении на него же, Сергей нанёс удар уже ногой, но Александр и этот удар отразил, переведя мяч выше ворот.

После перерыва команды заметно больше стали идти вперед, но забитых мячей пришлось ждать аж до 76 минуты. И здесь нужно отметить надежную игру вратарей. Максименко и Коченков на протяжении второго тайма как минимум по разу спасли свои команды от пропущенных мячей. Первый справился со сложным ударом в нижний угол в исполнении Хлусевича, а второй вытащил мяч из девятки после удара Понсе.

На 76-й минуте Бакаев получил мяч на правом фланге, где никто его не встречал. Зелимхан технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол — 0:1.

Но радость спартаковцев длилась не долго. Буквально в следующей атаке тулякам удалось сравнять счет. Ткачев от углового классно подал на Радаковича, тот скинул мяч на дальнюю штангу, где своевременно оказался никем неприкрытый Хлусевич, Даниил быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину — 1:1.

Это было еще не все. Уже в компенсированное время туляки могли вырвать победу, но хлесткий удар Ткачева приняла на себя штанга. Ничья стала закономерным итогом этой встречи.

Делать каких-то глобальных выводов и отвешивать комплименты оружейникам пока рано. Да, ребята проявили характер и от первой до последней минуты не мучились, а получали удовольствие от игры. Будем надеяться, что этот настрой команда перенесет и в Грозный, где 26 августа нам предстоит сыграть с «Ахматом».

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1 (0:0)

21 августа. Тула. Центральный стадион, 998 зрителей. Судьи Владимир Москалев (Воронеж), Егор Болховитин (Ленинградская область), Арам Петросян (Бронницы).

Голы: Понсе (76, 0:1), Хлусевич (82, 1:1).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Хлусевич, Костадинов, Чаушич (К.Кангва, 84), Гулиев (Панченко, 75), Ткачев, Марков (Тудорие, 46).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев (Мирзов, 88), Крал (Хендрикс, 60), Зобнин, Ломовицкий (Соболев, 60), Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Смольников (16), Зобнин (32), Марков (37), Гулиев (41), Новосельцев (50), Хендрикс (74), Ларссон (86), Хлусевич (90+2), Рассказов (90+7).

Удары (в створ): 11 (4, 1 — штанга) — 21 (7). Угловые: 3 — 8. Голевые моменты: 5 — 5.