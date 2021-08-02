Тульский легкоатлет выиграл Спартакиаду молодежи России
Роман Ряховский стал лучшим в метании копья.
В Чебоксарах состоялись финальные старты легкоатлетов V Спартакиады
молодёжи России.
18-летний туляк Роман Ряховский одержал победу в метании
копья (результат - 71 м 79 см), принеся золотую медаль в копилку команды
Тульской области в общем зачёте Спартакиады.
Спортсмен является воспитанником ДЮСШ Советска и СШОР «Лёгкая
атлетика» города Тулы.
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