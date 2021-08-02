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Топ-5 событий недели: первая тульская олимпийская медаль, выборы губернатора, рекордная пастила и «Кармен-сюита» для ценителей

Топ-5 событий недели: первая тульская олимпийская медаль, выборы губернатора, рекордная пастила и «Кармен-сюита» для ценителей

Неделя была богатой на события.

Первая тульская медаль в плавании

Пловец Иван Гирев, представляющий Тульскую область, в составе сборной России стал серебряным призером Олимпиады. Это первая олимпийская награда в плавании в истории тульского спорта. Серебряные медали в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

Иван признался, что когда ехал на Олимпиаду, надеялся на призовое место. На личной дистанции 200 м вольным стилем у него не сложилось, зато он стал соавтором серебряного заплыва российской четверки. «Смог себя реабилитировать в эстафетном плавании, сделали историю, так скажем, с ребятами. Считаю, что гордиться можно каждым из нас», – прокомментировал он этот успех. И добавил, что рассчитывает теперь выиграть медаль в личном зачете на следующей Олимпиаде, которая уже скоро, через три года.

В целом российские пловцы завоевали на Олимпиаде в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Сработали на твердую «пятерку», – так оценил итоги их выступления главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Иван Гирев – студент Училища олимпийского резерва Новомосковска, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области.

Призера Олимпиады поздравил губернатор Тульской области.

«Вы проявили себя как выдающийся спортсмен и мастер своего дела. Своим упорством, волей к победе помогли олимпийской команде России завоевать серебро и укрепить позиции в общем медальном зачете. Так держать! Тульская область и вся Россия болеют за вас!» – отметил в поздравлении Алексей Дюмин.

 

Заканчивается выдвижение кандидатов на пост губернатора Тульской области

На сегодняшний день в облизбирком документы для участия в выборах губернатора Тульской области представили уже четыре кандидата. Это действующий губернатор Алексей Дюмин – в порядке самовыдвижения, Юрий Моисеев, представляющий «Коммунистов России», Владимир Исаков, выдвинутый Коммунистической партией РФ, и Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершается уже на этой неделе – 4 августа. Затем в срок до 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

 

Виртуальный концертный зал

Тульская областная научная библиотека представила новинку – виртуальный концертный зал, открытый по программе нацпроекта «Культура». Его главная идея – обеспечить доступности к благам культуры людей, проживающих в самых отдаленных уголках страны. Далеко не все из нас могут попасть на концерты артистов мировой величины, и вот теперь есть возможность насладиться их выступлениями в условиях, максимально приближенным к реальным. Дополнительный плюс в таких трансляциях для зрителей – получить удовольствие не только от трансляции, но и от возможности тут же обсудить увиденное с единомышленниками.

Обустройство новой площадки обошлось примерно в миллион рублей. На эти деньги приобрели современное световое и звуковое оборудование для качественных и современных трансляций.

«У нас уже есть два виртуальных концертных зала – в Дворянском собрании и в музыкальном колледже Новомосковска, со своей сформировавшейся публикой. Сегодняшнее открытие – первая ласточка среди библиотек, – прокомментировала начало работы виртуального концертного зала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу сделать библиотеки интересным культурным пространством, местом общения и приобщения к искусству. У нас уже есть планы по открытию виртуальных залов еще в двух библиотеках региона».

Символично, что первой трансляцией стал фильм-балет «Кармен-сюита» на музыку Бизе – Щедрина, и с Майей Плисецкой в главной роли. Ведь композитор Родион Константинович Щедрин имеет связь с тульским краем. Его отец, Константин Михайлович, в свое время окончил Тульскую духовную семинарию, после которой поступил в Московскую консерваторию. Изучая историю своей семьи, Родион Константинович часто бывал в Туле.

Следующая трансляция – уже в ближайший вторник, 3 августа. Это будет концерт 2017 года знаменитого Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в концертном зале им. П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии, посвященный 80-летнему юбилею ансамбля. Начало – в 18.00. Вход бесплатный, но, разумеется, при наличии масок и с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Новый виртуальный концертный зал будет работать по нескольким программам: для детей, семейный просмотр, тифлоконцерты, музыкальные театральные постановки. А последней трансляцией августа будет легендарная «Юнона и Авось» Московского театра Ленком.

 

Новый рекорд пастилы

В Белеве испекли свою знаменитую чистояблочную пастилу рекордного веса. А это, ни много ни мало, 381,8 кг. На изготовление такого гиганта понадобилось тонна яблок, более 20 литров яичного белка и 130 кг сахара. Рекордную пастилу делали двадцать мастеров около двух недель. Получился весьма соблазнительный квадратик в 193 см в длину и ширину и высотой 20 сантиметров.

Зафиксировали мировой рекорд 29 июля на Белевской фабрике по изготовлению пастилы в присутствии заместителя председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства Елены Бушмановой, представителей ООО «Белевская пастила» и главы администрации Белевского района Натальи Егоровой. Зарегистрировал рекорд главный редактор Книги рекордов России, кандидат философских наук Станислав Коненко. Представителям фабрики был вручен сертификат, подтверждающий рекорд.

Рекордную пастилу изготовили к первой годовщине учреждения программы поддержки тульских предпринимателей «Сделано в Тульской области», принятой по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Изначально программа была рассчитана только на производителей пищевой продукции. Однако уже в этом году к ней присоединились и производители непродовольственных товаров. Программа стала популярной, в ней участвуют больше сотни компаний.

Интересно, что белевцы побили свой же рекорд, установленный в 2015 году на Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане. Тогда они испекли пастилу весом 73 кг, и практически такую же квадратную – 66 см в ширину и 65 в длину.

 

В Белеве открыли бюст Александра II

Император Александр II когда-то был первым политическим и общественным деятелем, удостоившимся памятника от туляков. В связи с 20-летием судебной реформы, полностью изменившей громоздкое российское судоустройство, императору поставили памятник в здании Тульского окружного суда на Киевской улице. После революции он был утрачен. Однако считается, что его постамент использован для памятника Карлу Марксу, который стоит сейчас в Кремлевском саду.

В связи с приближением 50-летия со дня освобождения крестьян память царя-реформатора решили увековечить в губернском центре в большем масштабе. Так в городе появился Дом просветительных учреждений имени императора Александра II – нынешний Музей самоваров. А рабочие оружейного завода добровольно собрали деньги на постановку памятника императору. Правда, уже в честь пятидесятилетия со времени освобождения тульских оружейников от обязательного труда. Но пока шли сборы и утверждение макета началась война, потом революция, и уже прибывший в город памятник пропал в неизвестном направлении.

Известно, что достаточно скромные памятники Александру II были во многих уездных городах Тульской губернии. В народе император был чрезвычайно популярен. Тулу он посещал много раз, а впервые – еще юношей, будучи наследником престола. Во время этих визитов царь побывал на оружейном заводе и в Александровском кадетском корпусе, посещал Успенский собор, проводил смотр войск.

На минувшей неделе, по предложению местного художественно-краеведческого музея им. Жуковского и Общественного совета района в Белеве, рядом с краеведческим музеем, был установлен бюст императора Александра II.

В церемонии открытия принимала участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что сегодня малому историческому городу Белеву уделяется огромное внимание со стороны региональной власти и различных общественных организаций. Мероприятия по возрождению исторического ядра города вошли в программу социально-экономического развития Тульской области до 2026 года. Белев также вошел в важный федеральный проект — «Императорские маршруты России». И это даст большой импульс его развитию как культурного и исторического центра.

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