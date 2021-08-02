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Во время празднования Дня ВДВ в Чехове произошел взрыв: пострадали военнослужащие из Тульской области

Во время празднования Дня ВДВ в Чехове произошел взрыв: пострадали военнослужащие из Тульской области

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, на местном стадионе «Гидросталь» проводили показательное занятие по освобождению заложников, во время которого сдетонировал взрывпакет.

Двое военнослужащих Тульской дивизии получили ранения: один в брюшную полость, а второй - в руку. 

Изначально их хотели госпитализировать санавиацией, но из-за плохих погодных условий пришлось ехать на машине. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. 
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сегодня, в 14:11 0
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