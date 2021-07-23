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Официально: «Арсенал» подписал контракты с Радаковичем и Смольниковым
Фото пресс-службы «Арсенала».

Официально: «Арсенал» подписал контракты с Радаковичем и Смольниковым

Оружейники объявили о двух трансферах.

«Арсенал» подписал контракт с 27-летним сербским защитником Урошем Радаковичем. Футболист является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Выступал за «Новару» (Италия), «Сигму» и «Спарту» (оба — Чехия), «Вислу» (Краков, Польша) и «Астану» (Казахстан). По выступлениям за «Оренбург» (15 игр, 1 гол) сербу знаком чемпионат России.

В «Арсенале» центральный защитник будет выступать под номером 4.

Также оружейники объявили о трансфере Игоря Смольникова. 32-летний защитник — воспитанник московского «Локомотива». В РПЛ провел более 230 матчей, в послужном списке Смольникова «Локомотив», «Урал», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». В прошлом сезоне защитник выступал в составе «Краснодара», за который провел 26 матчей, среди них 8 — в еврокубках.

В «Арсенале» футболист будет выступать под номером 6.

По данным портала Transfermarkt, оба игрока перешли в тульский клуб на бесплатной основе. 

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Автор: Кристина Вернигорина
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