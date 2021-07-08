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Тульский легкоатлет получил звание мастера спорта России

Тульский легкоатлет получил звание мастера спорта России

Владислав Шемулинкин – неоднократный победитель и призер первенств России.

Приказом Министерства спорта РФ воспитаннику СШОР «Легкая атлетика» Тулы Владиславу Шемулинкину присвоено звание мастера спорта Российской Федерации по легкой атлетике.

Владислав – победитель IV летней Спартакиады молодежи России в беге на 200 метров, неоднократный победитель и призер первенств России и Центрального федерального округа. По итогам 2019 года он был признан лучшим легкоатлетом Тульской области.

Тренер нашего спортсмена – Андрей Кузнецов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:53 +1
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