В Новомосковске пенсионерка убила сына, который отказывался менять свою жизнь

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В Новомосковске 64-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, 11 мая пенсионерка распивала алкоголь вместе с одним из своих сыновей. Женщина в который раз попыталась достучаться до сердца безработного 46-летнего мужчины: просила его найти работу и перестать жить за ее счет. Ранее судимый за кражу потерпевший категорически отказывался от ее предложений, и тогда обвиняемая, разозлившись, несколько раз ударила его кухонным ножом. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.