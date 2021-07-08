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В Новомосковске пенсионерка убила сына, который отказывался менять свою жизнь
Фото: архив Myslo.

В Новомосковске пенсионерка убила сына, который отказывался менять свою жизнь

Конфликт произошел во время распития спиртного.

В Новомосковске 64-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По предварительной информации, 11 мая пенсионерка распивала алкоголь вместе с одним из своих сыновей. Женщина в который раз попыталась достучаться до сердца безработного 46-летнего мужчины: просила его найти работу и перестать жить за ее счет. Ранее судимый за кражу потерпевший категорически отказывался от ее предложений, и тогда обвиняемая, разозлившись, несколько раз ударила его кухонным ножом. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.  
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:06 +2
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