Рядом с Левобережным снова горит поле

На месте работают два пожарных расчета.

Днем 8 июля между микрорайоном Левобережный и Новомосковским шоссе в Туле загорелось поле, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, фронт огня растянулся на 500-700 метров. На момент публикации на месте происшествия работают два пожарных расчета.