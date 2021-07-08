Рядом с Левобережным снова горит поле
На месте работают два пожарных расчета.
Днем 8 июля между микрорайоном Левобережный и Новомосковским шоссе в Туле загорелось поле, сообщает корреспондент Myslo.
По предварительной информации, фронт огня растянулся на 500-700 метров. На момент публикации на месте происшествия работают два пожарных расчета.
Напомним, 7 июля на берегу Упы, примерно в 500 метрах от парка «Патриот», горела трава. По мнению очевидцев, это мог быть поджог.
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