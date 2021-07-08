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Рядом с Левобережным снова горит поле

Рядом с Левобережным снова горит поле

На месте работают два пожарных расчета.

Днем 8 июля между микрорайоном Левобережный и Новомосковским шоссе в Туле загорелось поле, сообщает корреспондент Myslo. 
 
По предварительной информации, фронт огня растянулся на 500-700 метров. На момент публикации на месте происшествия работают два пожарных расчета.
 
Напомним, 7 июля на берегу Упы, примерно в 500 метрах от парка «Патриот», горела трава. По мнению очевидцев, это мог быть поджог.
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Горит поле. Левобережный, Фото: 1
Горит поле. Левобережный, Фото: 2
Горит поле. Левобережный, Фото: 3
Горит поле. Левобережный, Фото: 4
Горит поле. Левобережный, Фото: 5
Горит поле. Левобережный, Фото: 6
Горит поле. Левобережный, Фото: 7
Горит поле. Левобережный, Фото: 8
Горит поле. Левобережный, Фото: 9
Горит поле. Левобережный, Фото: 10
Горит поле. Левобережный, Фото: 11
Горит поле. Левобережный, Фото: 12
Горит поле. Левобережный, Фото: 13
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:32 +1
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