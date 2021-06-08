В День России туляков приглашают на фестиваль «Страна в миниатюре»
Он состоится в Дубенском районе в деревне Лобжа.
Лобжа – многонациональный населенный пункт, в котором проживают
представители русских, армянских, молдавских, украинских, татарских,
туркменских и немецких народов.
В программе фестиваля – гала-концерт победителей областного
многожанрового фестиваля детского творчества «Мы правнуки славной
Победы», выступления творческих коллективов объединений, диаспор,
землячеств и студенческих организаций Тулы и Тульской области, мастер-
классы, выставки изделий национального творчества, на которых можно
будет увидеть наряды разных народов и предметы национального быта.
Кроме этого, в День России пройдет акция «Дерево дружбы», во время которой представители диаспор посадят молодую рябину.
Начало праздника в 12.00.
Другие статьи по темам