В День России туляков приглашают на фестиваль «Страна в миниатюре»

Он состоится в Дубенском районе в деревне Лобжа.

представители русских, армянских, молдавских, украинских, татарских, туркменских и немецких народов. В программе фестиваля – гала-концерт победителей областного Лобжа – многонациональный населенный пункт, в котором проживают

многожанрового фестиваля детского творчества «Мы правнуки славной

Победы», выступления творческих коллективов объединений, диаспор,

землячеств и студенческих организаций Тулы и Тульской области, мастер-

классы, выставки изделий национального творчества, на которых можно

будет увидеть наряды разных народов и предметы национального быта.

Кроме этого, в День России пройдет акция «Дерево дружбы», во время которой представители диаспор посадят молодую рябину.

Начало праздника в 12.00.