Туляки могут помочь особенным детям в покупке средств реабилитации

Фото предоставлено благотворительным фондом «Сова».

В Тульской области стартует акция «Белый цветок», поучаствовать в ней может каждый.

Внести свой вклад можно переводом деньги на карту или на празднике на Казанской набережной.

Акция «Белый цветок» в Тульской области приурочена ко Дню защиты детей. Этот праздник – надежда для детей с особенностями развития здоровья, которым нужны технические средства реабилитации – коляски, вертикализаторы и др.

Они помогут улучшить динамику реабилитации, а кому-то просто дадут возможность передвигаться самостоятельно. Оборудование дорогостоящее, поэтому сами семьи приобрести нужные технические средства не могут.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

– Акция «Белый цветок» приурочена ко Дню защиты детей, ее цель – объединить людей в добром деле, сообща помочь тяжело больным детям нашего региона приобрести технические средства реабилитации. Определен круг детей, которым такие средства необходимы, чтобы интегрироваться в общество и улучшить параметры здоровья.

Организатором акции выступают уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, благотворительный фонд «СОВА», Ассоциация Благотворителей «Белый цветок» при поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства региона и Тульской митрополии.

Для привлечения внимания к акции на Казанской набережной в Туле 29 мая пройдет большой праздник. Во время праздника будет организован сбор благотворительной помощи для приобретения технических средств реабилитации для пяти детей-инвалидов.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:

– Акция «Белый цветок» направлена не только на помощь нуждающимся ребятам, но и на формирование добросердечного отношения общества к детям с ограниченными возможностями здоровья. В акции принимают участие организации разных уровней: образовательные организации, госучреждения, общественные организации, частные компании.

То, что мы все объединяемся в добрых делах ради тех, кому нужно внимание и помощь, очень важно для нас. Мы приглашаем всех принять участие в акции.

По итогам акции будет предоставлен полный публичный отчет и информация по вручению каждому из детей средств реабилитации, купленных на вырученные деньги.

Гусейн Галиев, 5 лет, Тула

Мальчик с тяжелой формой детского церебрального паралича, не ползает, не ходит, маленькая речевая активность. Единственный ребенок в семье, мама воспитывает Гусейна одна, папа не помогает ребенку. Мама не работает, так как забота о Гусейне требует много времени. Малыш хочет познавать мир. Необходим вертикализатор с разведением нижних конечностей EasyStand Prone.

Предварительная сумма сбора – 295 000 рублей.

Лев Дубинин, 2 года, Ефремовский район

Мальчик воспитывается в многодетной семье, у него есть еще два старших брата. Лева совсем не видит, самостоятельно не ходит. Он очень жизнерадостный, любит гулять, слушать музыку и играть в мячик и в «ладушки». Братья стараются ему во всём помогать.

У ребенка с синдромом Жубера и множественными нарушениями в развитии на фоне генетического заболевания есть потребность в опоре для сидения с последующим переходом в положение стоя по индивидуальным параметрам. Положение стоя открывает целый мир возможностей для детей с ограниченными возможностями и готовит их к самостоятельной мобильности.

Необходим вертикализатор с переходом из положения стоя в положение сидя EasyStand Bantam Small.

Предварительная сумма сбора – 340 000 рублей.

Кирилл Данилин, 14 лет, Алексин

Тяжелая форма детского церебрального паралича. Выраженные нарушения функций верхних и нижних конечностей. В свои 14 лет Кирилл имеет рост взрослого человека. Нарушены статодинамические функции верхних конечностей: снижена мышечная сила рук, затруднен схват и удержание предметов. Кресло-коляска с электроприводом является для мальчика необходимым средством передвижения. Он не может самостоятельно пользоваться другими видами колясок, а маме очень тяжело возить ребенка из-за его большого роста. Необходимо приобрести прогулочную коляску с электроприводом Ortonica Pulse 640.

Предварительная сумма сбора – 149 000 рублей.

Виктория Карвовская, 9 лет, Новомосковск

Детский церебральный паралич, двойная спастическая диплегия тяжелая. Сходящееся альтернирующее косоглазие. Частичная атрофия ДЗН обоих глаз. Симптоматическая фокальная эпилепсия клинико-медикаментозной ремиссии.

В 2018 году сделана операция в г. Кургане по замене тазобедренного сустава. Проходит курсы реабилитации адаптивной физической культуры и биомеханической коррекции.

У Виктории есть брат, они двойняшки. Вика самостоятельно не сидит и не ходит. Девочка любит рисовать, слушать сказки и музыку. В семье работает один папа, мама занята уходом за детьми.

Для успешной реабилитации девочка нуждается в вертикализаторе с индивидуальными параметрами с разведением нижних конечностей (с дополнительными поддержками) EasyStand Zing MPS.

Предварительная сумма сбора – 346 000 рублей.

Игорь Ефанов, 15 лет, Тула

Страдает правосторонним гемипарезом, симптоматической фокальной эпилепсией, кифозом грудного отдела позвоночника. Умственная отсталость тяжелой степени, алалия.

Мама Игоря не работает, так как с рождения и днем и ночью привязана к сыну. В семье двое детей, единственным кормильцем является папа. Мальчик самостоятельно не стоит и не ходит, не может самостоятельно одеваться, нуждается в постоянном уходе.

Любит смотреть мультфильмы, разглядывать картинки в книжках и слушать музыку, пытается собирать пирамидки.

Учитывая выраженные ортопедические осложнения, для предотвращения прогрессирования процесса нуждается в простом педальном тренажере с электродвигателем LY-901-FC.

Предварительная сумма сбора – 35 000 рублей.

Как можно помочь?

Сбор средств уже открыт. Помощь можно перечислить на расчетный свет благотворительного фонда социальной поддержки «СОВА». Также 29 мая на Казанской набережной можно приобрести товары на благотворительной ярмарке. Мастера приготовили для вас кондитерские изделия, игрушки, одежду, сувенирную продукцию и др. Также на празднике можно внести пожертвование в благотворительный ящик или по QR-коду.

Вся информация о проведении акции есть в официальном сообществе «Белый цветок – Тула» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке vk.com/blagotula.

Реквизиты для перечисления помощи благотворительного фонда «Сова»:

ИНН 7104083269

ОГРН 1197154018192

БИК 047003608

Номер расчетного счета 40701810166000000099

Наименование учреждения банка ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК

Местонахождение учреждения банка 300000, г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, 1

Корреспондентский счет банка 30101810300000000608

Назначение платежа: «Благотворительная акция «Белый цветок».

Афиша праздника на Казанской набережной 29 мая

14.30 – храм Дмитрия Донского в Тульском кремле – молебен, возглавит Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

15.00, главная сцена – торжественное открытие.

14.00–19.00 – концерт с участием Софьи Фисенко (проект «Голос»), танцевального коллектива NEO, школы-студии Аллы Духовой, скрипачки Вивы Скрипка и Владимира Цветаева.

18.00–19.00 – розыгрыш призов среди участников благотворительной акции и красочный флешмоб.

14.00–19.00 – благотворительная ярмарка, уроки рукоделия, мастер-классы, аквагрим, плетение косичек, спортивные эстафеты, аниматоры, школа оказания первой помощи, школа английского языка, интерактивная площадка безопасности с машинами МЧС и ГИБДД.

15.00–16.00 – представление театра «Эрмитаж».

Мероприятие будет проводиться с учетом требований Роспотребнадзора.



