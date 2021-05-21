Тульский пловец стал чемпионом Европы

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 16 по 23 мая в Будапеште проходит чемпионат Европы по плаванию. Российские спортсмены показывают высокие результаты, установив несколько мировых рекордов.



Всего за эти дни сборная России завоевала 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Одним из триумфаторов в составе национальной сборной стал тульский пловец Иван Гирев.

Как сообщает пресс-служба минспорта Тульской области, 17 и 19 мая он показал лучший результат в предварительных заплывах в эстафете 4х100 метров и 4х200 вольным стилем, по итогам которых российские спортсмены стали безоговорочными победителями континентального чемпионата.



В индивидуальном заплыве на 200 метров Иван Гирев уступил соперникам в полуфинале, став бронзовым призером на данной дистанции.



Наш спортсмен также представит Россию на Олимпийских играх.