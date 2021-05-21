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Тульский пловец стал чемпионом Европы
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тульский пловец стал чемпионом Европы

Поздравляем Ивана Гирева!

С 16 по 23 мая в Будапеште проходит чемпионат Европы по плаванию. Российские спортсмены показывают высокие результаты, установив несколько мировых рекордов.

Всего за эти дни сборная России завоевала 17 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

Одним из триумфаторов в составе национальной сборной стал тульский пловец Иван Гирев.

Как сообщает пресс-служба минспорта Тульской области, 17 и 19 мая он показал лучший результат в предварительных заплывах в эстафете 4х100 метров и 4х200 вольным стилем, по итогам которых российские спортсмены стали безоговорочными победителями континентального чемпионата.


В индивидуальном заплыве на 200 метров Иван Гирев уступил соперникам в полуфинале, став бронзовым призером на данной дистанции.

Наш спортсмен также представит Россию на Олимпийских играх.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:05 +7
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