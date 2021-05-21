Из-за ДТП Заречье замерло в огромной пробке

Фото: Lexus-650.

Заранее ищите пути объезда! Если это возможно.

Днем 21 мая в Туле на Демидовском путепроводе столкнулись Renault и Hyundai Getz. После столкновения Getz улетел в отбойник на противоположную сторону дороги. Об этом в редакцию Myslo сообщил наш читатель Lexus-650.

Участники ДТП перекрыли три полосы, из-за чего образовалась серьезная пробка. Также стоят трамваи.

Обстоятельства происшествия выясняются.