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Из-за ДТП Заречье замерло в огромной пробке
Фото: Lexus-650.

Из-за ДТП Заречье замерло в огромной пробке

Заранее ищите пути объезда! Если это возможно.

Днем 21 мая в Туле на Демидовском путепроводе столкнулись Renault и Hyundai Getz. После столкновения Getz улетел в отбойник на противоположную сторону дороги. Об этом в редакцию Myslo сообщил наш читатель Lexus-650.

Участники ДТП перекрыли три полосы, из-за чего образовалась серьезная пробка. Также стоят трамваи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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