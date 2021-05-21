Фото: Lexus-650.
Из-за ДТП Заречье замерло в огромной пробке
Заранее ищите пути объезда! Если это возможно.
Днем 21 мая в Туле на Демидовском путепроводе столкнулись Renault и Hyundai Getz. После столкновения Getz улетел в отбойник на противоположную сторону дороги. Об этом в редакцию Myslo сообщил наш читатель Lexus-650.
Участники ДТП перекрыли три полосы, из-за чего образовалась серьезная пробка. Также стоят трамваи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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