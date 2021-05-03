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Фанаты «Спартака» и «Арсенала» забросали друг друга креслами на стадионе

Фанаты «Спартака» и «Арсенала» забросали друг друга креслами на стадионе

Как минимум, один человек пострадал.

Во время матча «Арсенал» — «Спартак» фанаты обеих команд, расположившиеся в соседних секторах, вырвали сиденья с трибун и бросали их друг в друга. Инцидент случился в первом тайме.

Судя по фото, как минимум один человек пострадал.

Напомним, матч между тульской и московской командами прошел сегодня, 3 мая, в Туле на Центральном стадионе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

На стадионе присутствовали как минимум 1250 болельщиков столичного клуба.

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