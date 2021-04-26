«Ростов» – «Арсенал»: матч равных возможностей

Текст: Сергей Малютин.

Отправляясь в Ростов-на-Дону, оружейники вполне могли рассчитывать на очки. Команда Валерия Карпина крайне неудачно играет в 2021 году, в последних семи матчах РПЛ ростовчане победили лишь раз. Что касается «Арсенала», то в апреле Дмитрию Парфенову удалось найти оптимальное сочетание футболистов, схему и наконец набрать очки.

При этом кадровых потерь перед игрой избежать не удалось. Из-за повреждения не смог принять участие в игре с «Ростовом» набравший хороший ход Евгений Луценко. Тренерскому штабу пришлось прибегнуть к ротации, и в этой игре с первых минут место впереди заняли Ломовицкий и старший Кангва.

Сказать, что матч изобиловал моментами, нельзя, их можно было пересчитать по пальцам одной руки. На 12-й минуте «Арсенал» должен был открывать счет. На правом фланге Кангва убрал Пояркова и прострелил в центр штрафной на Пантелеева. Владислав не стал обрабатывать мяч и первым же касанием отправил его в дальний угол. Получилось рядом со штангой.

Под занавес первого тайма Пантелеев мог оформить голевую передачу на Григалаву. Владислав классно исполнил передачу от углового флажка в центр штрафной, Гиа выиграл верховую борьбу у защитников «Ростова» и пробил головой по центру. Вновь не хватило точности.

Что касается ростовчан, то на свой убойный момент в первой половине встречи они наиграли. Альмквист совершил рывок по правому флангу, обогнул Бауэра и прострелил в центр штрафной точно на ногу Хаджикадунича, но удар боснийца получился прямо в Шамова.

После перерыва моментов у ворот соперников не прибавилось. Однако на 49-й минуте произошел эпизод, который стал одним из ключевых. Альмквист выходил практически один на один, бежавшему за ним Бурлаку только и оставалось, что фолить. Тарас уложил шведа на газон, сначала получил от Безбородова желтую карточку, но после просмотра VAR она сменилась на красную. «Арсенал» ждал практически тайм в меньшинстве.

Получив численное преимущество, «Ростов» не сказать чтобы начал осаду наших ворот. У вратарей по-прежнему было мало работы. Матч близился к логичному ничейному счету, но наша оборона допустила ошибку, за что и поплатилась голом.

На 74-й минуте Альмквист подобрал мяч на линии штрафной, продвинулся чуть вперед и получил по ногам от Пантелеева. Безбородов назначил одиннадцатиметровый, который четко реализовал Полоз, – 1:0.

Времени, чтобы спасти матч, у «Арсенала» было достаточно. Более того, на 89-й минуте фортуна улыбнулась тулякам. Ткачев пробивал в дальний угол, но на пути мяча оказалась рука Обухова. Однако чтобы ее разглядеть, вновь пришлось прибегнуть к помощи VAR.

К мячу подошел Бауэр. Немец вновь пробил в правый от вратаря угол, но в отличие от предыдущего матча с «Тамбовом» на сей раз голкиперу удалось отразить выстрел Роберта. Да, этот промах стал серьезным ударом для нашей команды, которая в дополнительное время не смогла вырвать очко в этой встрече.

Потеряв очки в игре с «Ростовом», туляки лишились шансов на прямое спасение, и теперь стыков точно не избежать. Но право сыграть в них нужно еще заработать, а сделать это на финише чемпионата будет ох как непросто. На матч со «Спартаком» наша команда осталась без двух центральных защитников – Григалавы и Бурлака. Будет интересно посмотреть, как тренерский штаб оружейников решит эту проблему. Впереди у «Арсенала» матчи со «Спартаком», «Рубином» и «Уфой», и очень бы хотелось, чтобы вопрос попадания в стыки решился не в последнем туре.