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В Туле футбольный тренер повредил пять автомобилей и угрожал людям пистолетом

В Туле футбольный тренер повредил пять автомобилей и угрожал людям пистолетом

Сотрудники УМВД выясняют детали происшествия.

23 апреля в районе дома №80 по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. Около 16.00 56-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, поворачивая на улицу Агеева, протаранил три автомобиля, после чего попытался скрыться с места происшествия.
 
Уезжая, мужчина задел еще два автомобиля и закончил побег тем, что врезался в забор одного из офисных зданий. По словам очевидцев, владельцы автомобилей пытались поговорить с водителем, но тот оказался не в силах вести беседу, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, в какой-то момент мужчина достал из автомобиля травматический пистолет и принялся угрожать очевидцам происшествия.
 
После этого туда прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области, которые вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. 
 
По нашей информации, за рулем Hyundai Solaris находился Андрей Т. – футбольный тренер одной из бюджетных детско-юношеских спортивных школ [не академия «Арсенала»]. В отношении мужчины, по информации Myslo, сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении – за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
 
В УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в установленном законом порядке в отделе полиции, выясняются обстоятельства случившегося.
 
 

Владельцы пострадавших в ДТП автомобилей ищут очевидцев происшествия. Если вы стали свидетелем данной аварии, звоните по телефону 57-07-07.

 

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