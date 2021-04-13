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Тульские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате и первенстве России

Тульские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате и первенстве России

Наши спортсмены завоевали золотую, серебряную и две бронзовых медали.

С 6 по 10 апреля в Якутске прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «К-1». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов страны.

По итогам турнира спортсмены тульской спортшколы «Восток» завоевали золотую, серебряную и две бронзовых медали.

Победителем первенства России в весовой категории 67 кг стал Вусал Марданов. Эта победа позволила спортсмену выполнить норматив «Мастер спорта России».

Серебряным призером чемпионата России в весовой категории 52 кг стала Алина Гиясова. Этот результат позволил ей выполнить норматив «Мастер спорта России».

Бронзовую медаль первенства России в весовой категории 45 кг завоевал Вадим Губанов, а в чемпионате бронзовым призером стала Наталья Бабинцева в весовой категории 56 кг.

Спортсменов подготовил Абдул Малаалиев.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +1
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