новости
новости
Регистрация
Тульская пенсионерка «подарила» аферистам 2 миллиона рублей

Тульская пенсионерка «подарила» аферистам 2 миллиона рублей

Женщина доверилась мошенникам, которые убедили ее перевести деньги на более надежные счета.

В Туле полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что ей постоянно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками госорганизаций и предлагали перевести ее накопления на более надежные и защищенные счета. Это нужно было сделать обязательно, так как якобы некие мошенники пытались оформить кредиты на ее имя. Женщину убедили перевести деньги на счет, о котором не знают «злоумышленники». Таким образом тулячка лишилась 2 миллионов 100 тысяч рублей.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 08:48 +1
Другие статьи по темам
Прочее
криминалмошенничествотелефонное мошенничествополицияУМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу
В Тульской области стартовало первенство ЦФО по боксу
«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов
«Накажи автохама»: два торопыги проехали на красный на ул. Металлургов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.