Тульская пенсионерка «подарила» аферистам 2 миллиона рублей

В Туле полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 67-летняя женщина. Она сообщила, что ей постоянно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками госорганизаций и предлагали перевести ее накопления на более надежные и защищенные счета. Это нужно было сделать обязательно, так как якобы некие мошенники пытались оформить кредиты на ее имя. Женщину убедили перевести деньги на счет, о котором не знают «злоумышленники». Таким образом тулячка лишилась 2 миллионов 100 тысяч рублей.