Тульские армрестлеры завоевали шесть медалей на чемпионате России

В нашей копилке одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая награда.

В Орле прошел ХХХ чемпионат России по армрестлингу. Тульскую область представили спортсмены Юрий Ким и Анатолий Асташов.

В упорной борьбе, которая продолжалась 10 часов, они завоевали шесть медалей. Юрий Ким в категории «сеньор гранд мастер» до 75 кг занял первое и второе места, в категории «гранд мастер» до 80 кг добыл два серебра.

Анатолий Асташов в категории «гранд мастер» свыше 110 кг завоевал серебро и бронзу.

Наши спортсмены принесли тульской команде шесть медалей.