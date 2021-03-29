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Тульские армрестлеры завоевали шесть медалей на чемпионате России

Тульские армрестлеры завоевали шесть медалей на чемпионате России

В нашей копилке одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая награда.

В Орле прошел ХХХ чемпионат России по армрестлингу. Тульскую область представили спортсмены Юрий Ким и Анатолий Асташов.

В упорной борьбе, которая продолжалась 10 часов, они завоевали шесть медалей. Юрий Ким в категории «сеньор гранд мастер» до 75 кг занял первое и второе места, в категории «гранд мастер» до 80 кг добыл два серебра.

Анатолий Асташов в категории «гранд мастер» свыше 110 кг завоевал серебро и бронзу.

Наши спортсмены принесли тульской команде шесть медалей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:01 0
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