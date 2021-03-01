За неделю на улицах Тулы произошло 293 автоаварии

Фото: Тульская Госавтоинспекция

За минувшую неделю на территории Тулы зарегистрировано 293 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. В девяти авариях пострадали 11 человек – они получили травмы различной степени тяжести.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками городской Госавтоинспекции выявлено более 300 нарушений ПДД. Более 20 из них относятся к грубым нарушениям – например, пьяная езда.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция г. Тулы напоминает о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне. Не подвергайте жизни и здоровье окружающих опасности, не позволяйте своим близким садиться за руль в нетрезвом состоянии. Если вам достоверно известно о факте нетрезвой езды – сообщите в ГИБДД!

Пренебрежение этими правилами становится причиной ДТП с человеческими жертвами. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и тех, кто вам дорог!