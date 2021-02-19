Велосипедная команда «Армада» представит Россию на Паралимпийских играх в Токио

Тула местом встречи была выбрана не случайно, ведь именно наш город по праву считают велосипедной столицей России. За первые сто лет своей велосипедной истории Тула воспитала более 300 чемпионов России, Европы и мира, чемпионов и призеров Олимпиад.

Мэр Тулы, шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Ольга Слюсарева:

– Для нас огромная честь принимать вас в Туле. Сегодня проводится большая работа в поддержку паралимпийского движения, развития велоспорта. Я как спортсменка в прошлом хочу донести до людей, что нет ничего невозможного. Вы только посмотрите на ребят команды «Армада»! Они дают нам мотивацию и силы идти к цели. Всегда стоит пробовать. Если не получилось открыть одну дверь, обязательно откроется другая. Нашей сборной запрещено выступать под российским флагом, не будет играть национальный гимн. Но когда ребята будут стоять на пьедестале, они будут мысленно петь наш гимн. И этого права у нас никто не отнимет. Все будут знать, что это спортсмены Российской Федерации. Желаю ребятам достойно пройти свою Олимпиаду и дальнейших спортивных успехов!

Спортивный велосипедный клуб инвалидов «Армада» – самая титулованная команда в России. Она собралась в 2013 году. За время существования состав добился колоссальных успехов, завоевав награды на чемпионатах России, Европы, кубках мира и Паралимпийских играх.



Алексей Обыденнов (второй слева).

Самый титулованный спортсмен команды — заслуженный мастер спорта 44-летний Алексей Обыденнов. Он участвовал в Олимпиаде в Лондоне, трехкратный чемпион мира, двухкратный действующий рекордсмен мира на треке, многократный чемпион России:

– В 14 лет у меня была электротравма — схватился за электрический провод и получил сильнейшие ожоги рук. Правую руку ампутировали полностью, левую почти по локоть. Все равно спортом занимался всегда. Сначала в тренажерном зале, в 29 лет — плаванием, а в 33 года перешел в велоспорт. В 2012 году я уже отобрался на Паралимпиаду, где занял пятое место. Сложнее ли мне тренироваться, чем обычным здоровым спортсменам? Здесь вопрос мотивации и целеустремленности. Иногда абсолютно здоровым людям кажется, что весь мир настроен против них и нет мотивации заниматься спортом, вокруг одни сложности и неудачи. Ментальность паралимпийских спортсменов другая, нет мыслей в голове, что чего-то невозможно добиться. Нам сложнее достигать целей. Но коль уж паралимпиец добился результатов на международном уровне, значит, он прошел весь этот путь сполна.

19-летняя Алина Пунина занимается велоспортом три года:

Алина Пунина – Однажды зимой на прогулке я увидела ребят, которые занимались спортом. Мне стало это интересно, и я решила к ним присоединиться. Оказалось, что это секция велоспорта в моем городе — Фрязино. Вот так всё и закрутилось… (улыбается). Сейчас без спорта я свою жизнь не представляю. Мечтаю стать участницей летней Паралимпиады в 2021 году в Токио. Очень люблю смотреть гонки, сразу чувствуешь адреналин, и самой уже хочется стартануть! Всё это так сильно затягивает, потом без этого уже не можешь. В будущем я мечтаю стать тренером и передавать свой опыт подрастающему поколению.



После визита в Тулу команда «Армада» поедет в Сочи на заключительные этапы подготовки. Паралимпийские игры являются вторым по масштабу и значимости после Олимпийских игр мировым спортивным форумом.