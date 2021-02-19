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20 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

20 и 23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

В Туле остановку и стоянку всех видов транспортных средств запретят:

  • 20 февраля с 00.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса;
  • 20 февраля с 00.00 до 12.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
  • 23 февраля с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • 20 февраля с 10.00 до 15.00 по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса;
  • 20 февраля с 00.00 до 12.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
  • 23 февраля с 8.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
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